МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Закрытый на реконструкцию участок Каховской линии столичного метрополитена планируется открыть в 2022 году, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Участок, включающий станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская", сегодня закрыт на реконструкцию. В дальнейшем он откроется в составе Большой кольцевой линии.

По словам Хуснуллина, данный участок построен давно и уже устарел. От него останется в основном лишь тоннель, все остальное будет новое. По сути, он будет построен заново, отметил заммэра.

"Планируем полностью этот участок открыть в 2022 году, чтобы замкнуть уже юго-восточный и южный участки", — сказал Хуснуллин.

Каховская линия — самая короткая ветка московского метро. Входящие в нее три станции открылись в 1969 году в составе Замоскворецкой линии. Самостоятельной веткой Каховская стала лишь в 1995-м, получив обозначение на схеме метро бирюзовым цветом и номер 11.

Большую кольцевую линию начали строить в 2011 году. Зимой 2018-го открылся первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка". По словам Марата Хуснуллина, с запуском южных участков Большого кольца, которые поглотят Каховскую ветку, кольцевая линия будет готова уже на три четверти. Полностью замкнуть кольцо должны в 2023 году.