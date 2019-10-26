МАССАНДРА (Крым), 26 окт — ПРАЙМ. Госдума России планирует принять новый законопроект о виноградарстве и виноделии в третьем, окончательном чтении 19 декабря, сообщил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов.

В Госдуму в октябре внесен законопроект, направленный на единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, сообщила ранее глава объединения "Массандра" Янина Павленко. Согласно базе данных ГД, проект внесла группа депутатов от всех фракций. Целями проекта являются повышение качества продукции виноделия в РФ, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия.

"Впервые в истории Государственной Думы законопроект, прошедший второе чтение — это самая глубокая проработка — был предложен к отклонению. Но отрасль очень динамично развивается, появились новые предложения… И мы приняли решение предложить новый законопроект. 19 ноября он будет рассматриваться в первом чтении. Мы поставили жесткую планку себе, чтобы 17 декабря он рассматривался во втором чтении и 19 декабря принять в третьем чтении", — сказал Неверов в ходе IX Всероссийского саммита виноделов.

Он выразил уверенность, что принятие обновленного законопроекта поможет развитию отечественного виноделия.

IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.