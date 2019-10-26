МАССАНДРА (Крым), 26 окт — ПРАЙМ. Российское виноделие имеет отличные перспективы, а произведенное в России вино в ближайшее время станет одним из лучших в мире, заявил вице-спикер ГД Сергей Неверов.

IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.

"(Винодельческий) конкурс и саммит проходят в уникальном месте. То, что было и будет историей в нашей стране — это предприятие "Массандра", которому 125 лет. Сегодня собрались более тысячи участников саммита, обсуждаются проблемы отрасли и вопросы, которые необходимо решать… Хочу сказать, что российское вино в ближайшее время станет вином номер один в мире, это без сомнения. Когда работают такие виноделы, с душой, с поддержкой регионов и федерального центра", — сказал журналистам Неверов после завершения саммита виноделов.

В преддверии саммита в Крыму начался первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына. Жюри — 16 человек, 10 из которых энологи и эксперты из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии, России и других стран — предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира.