МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила компании Kupol Ventures Limited, через которую канадская Kinross Gold владеет месторождением Купол на Чукотке, приобрести "Третью горно-геологическую компанию", с помощью которой N-Mining Ltd участвует в развитии золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае, следует из решения ведомства.

"ФАС России рассмотрела ходатайство компании Kupol Ventures Limited… о приобретении доли в размере 100% уставного капитала зарегистрированного на территории РФ ООО "Третья горно-геологическая компания"… и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции… ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе на сайте ФАС.

В августе Kinross сообщила, что подписала соглашение о приобретении у N-Mining Ltd Чульбаткана 283 миллиона долларов. Из общей суммы около 113 миллионов долларов предполагается выплатить денежными средствами, и акциями Kinross — порядка 170 миллионов. По условиям N-Mining также получит право на экономическое участие, эквивалентное 1,5% чистой прибыли металлургического передела (NSR), и отложенные платежи в отношении будущего прироста минеральных запасов. Kinross отмечала, что ожидает закрытия сделки в начале будущего года.

По оценке канадской компании, срок жизни будущего рудника составляет шесть лет, общий объем производства — 1,8 миллиона унций при совокупных денежных затратах (AISC) около 550 долларов за унцию. Первоначальные капзатраты ожидаются на уровне 500 миллионов долларов. В течение ближайших трех лет Kinross планирует на месторождении комплексную программу геологоразведки, а также собирается подготовить предварительное и основное ТЭО, по завершении которых — начать строительство объекта в течение двух лет.

Чульбаткан расположен в промышленно развитом районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Сейчас объем минеральной ресурсной базы оценивается в 3,9 миллиона унций золота в категории исчисленных и 80 тысяч унций золота в категории предполагаемых минеральных ресурсов.

Kinross Gold Corp — канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане.