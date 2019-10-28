МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты, федеральная служба получит функции госконтроля по драгоценным металлам и камням. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения", — говорится в указе.

Как отмечается в документе, федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Россию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и вывозе из РФ в такие государства драгоценных камней).

Согласно указу, Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Минфина РФ.