ГОРКИ, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень поручений, направленных на стимулирование экономического роста в РФ.

"Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки, во всяком случае мы их таковыми считаем, вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять, но в третьем квартале некоторое улучшение в динамике есть. В то же время, очевидно, эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.

Он напомнил, что по итогам того совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста.

"Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем документ достаточно объемный, в нем содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали", — добавил Медведев.

В свою очередь,первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ в ближайшее время представит механизм инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 2020 года.

"На федеральном уровне тоже предусмотрено принятия дополнительных решений, речь идет о механизме инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить вам, Дмитрий Анатольевич, на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ", — сказал Силуанов.

Он также отметил, что принятие законопроекта о защите и поощрении инвестиций также будет способствовать экономическому росту.

Правительство РФ готово реструктурировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности, также сообщил Силуанов.

"Есть целый блок, который относится к субъектам РФ, потому что именно там формируется инвестиционный климат, и мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счёт ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам РФ за счёт более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед РФ, за счет реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны. И с другой, мы говорим о возможности наращивания заимствований, чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики", — сказал он.