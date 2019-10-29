МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Министерство экономического развития разработало изменения в правила ведения статистики уровня бедности в РФ, об этом пишет РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства.

МЭР предложило Росстату начиная с 2020 года верифицировать сведения об уровне бедности граждан данными о налогах и страховых взносах.

Отдельно министерство предлагает изучать бедность в отдельных категориях населения, в частности — среди пенсионеров и семей с детьми.

По мнению разработчиков инициативы, эти нововведения необходимы для повышения качества статистики бедности в стране, а также с целью усиления адресности социальной помощи со стороны государства.

Отмечается, что для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд рублей.