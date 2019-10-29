ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин не обсуждал вопрос возобновления процедуры присоединения России к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на встрече с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа.

Переговоры о присоединении России к ОЭСР после нескольких лет работы по этому направлению были заморожены в 2014 году на фоне событий на Украине.

Впоследствии и российские чиновники, и представители организации заявляли, что переговорный процесс по присоединению России тесно увязан с санкциями, поэтому переговоры вряд ли возобновятся, пока они не будут сняты. Между тем, взаимодействие РФ и ОЭСР по текущей повестке сохраняется.

"Мы не обсуждали вопросы возобновления (процедуры — ред.) присоединения. При этом нам коллеги из ОЭСР передали документ с возможными направлениями потенциального сотрудничества, углубления сотрудничества", — сказал Орешкин журналистам по итогам своего визита в Париж.

Он отметил, что стороны договорились активизировать работу по целому ряду направлений, в том числе по искусственному интеллекту, по налогообложению в цифровой сфере, в инфраструктуре.