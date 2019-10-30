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ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин не обсуждал вопрос возобновления процедуры присоединения России к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на встрече с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа.

Переговоры о присоединении России к ОЭСР после нескольких лет работы по этому направлению были заморожены в 2014 году на фоне событий на Украине.

Впоследствии и российские чиновники, и представители организации заявляли, что переговорный процесс по присоединению России тесно увязан с санкциями, поэтому переговоры вряд ли возобновятся, пока они не будут сняты. Между тем, взаимодействие РФ и ОЭСР по текущей повестке сохраняется.

"Мы не обсуждали вопросы возобновления (процедуры — ред.) присоединения. При этом нам коллеги из ОЭСР передали документ с возможными направлениями потенциального сотрудничества, углубления сотрудничества", — сказал Орешкин журналистам по итогам своего визита в Париж.

Он отметил, что стороны договорились активизировать работу по целому ряду направлений, в том числе по искусственному интеллекту, по налогообложению в цифровой сфере, в инфраструктуре.

"Мы темы налогообложения в цифровой сфере крупных компаний касались и очень детально обсуждали, в том числе во время переговоров с французским министром (финансов и экономики). Франция такой налог вводит", — сказал Орешкин.

"Вы знаете, что и Россия тоже заявила в программных документах – в основных направлениях налоговой политики, что мы будем двигаться в этом же направлении. И здесь как раз с господином Гуррией обсудили, как важно закончить согласование на площадке ОЭСР общих подходов к такому налогообложению", — добавил министр.

Он пояснил, что Франция вводит 3-процентный налог с оборота на Google, Facebook, Amazon и Apple.

"Формирование единых подходов на базе ОЭСР будет упрощать введение таких налогов другими странами. Россия очень внимательно за этой инициативой наблюдает, и собирается в ней полноценно участвовать", — добавил Орешкин.