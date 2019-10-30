ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Французская Total будет активно инвестировать в Россию, причём не только в газовую отрасль, но и другие сферы энергетики, считает журналистам российский министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы видим, что Total не испугался, когда делал инвестиции в "Ямал СПГ", и сейчас чувствует себя очень уверенно, поскольку понимает, насколько эффективными оказались такие инвестиции. Потому что проект пошел лучше ожиданий, что у него параметры лучше, чем изначально планировались", — сказал Орешкин по итогам встречи с французским бизнесом.

"Поэтому они сразу вошли во второй проект ("Арктик-СПГ-2"). Я думаю, что на этом инвестиции Total в Россию не закончатся, причем я думаю, что это будет не только газовая сфера, но и другие сферы энергетики тоже, компания будет активно инвестировать в Россию", — добавил министр.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ".