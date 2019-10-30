ИРКУТСК, 30 окт — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Высочайший" (GV Gold) назначил с 1 ноября 2019 года генеральным директором компании Владислава Баршинова, следует из сообщения компании.

"Ранее Баршинов занимал должность первого заместителя генерального директора, в новой должности он сосредоточится непосредственно на операционной деятельности компании", — отмечается в сообщении.

Баршинов работает в "Высочайшем" более 10 лет, с 2016 года входит в число ключевых топ-менеджеров компании, последовательно занимая позиции заместителя по правовым вопросам и первого заместителя генерального директора. В зону его ответственности на предыдущих должностях входили курирование всей юридической деятельности группы, управление операционными бизнес-процессами, контроль за реализацией инвестиционных проектов и развитием различных сфер работы компании, включая участие в социально-экономических программах в регионах РФ.

Герман Пихоя, занимавший должность генерального директора с апреля 2017 года, продолжит свою деятельность в компании в качестве члена совета директоров. Он будет курировать стратегические направления, связанные с дальнейшим развитием "Высочайшего" и сохранением лидирующих позиций компании в отрасли. До него главой "Высочайшего" на протяжении многих лет был Сергей Васильев.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20 добычных и разведочных лицензий. В 2018 году "Высочайший" увеличил производство золота на 36%, до 304 тысяч унций.