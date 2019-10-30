МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, мероприятие может состояться в этом году или в начале следующего, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда ожидается послание Федеральному Собранию.