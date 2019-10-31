МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в январе-сентябре снизилась на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 768 миллионов долларов по МСФО, следует из сообщения компании.

Консолидированная выручка снизилась на 6,5% — до 5,844 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 1,462 миллиарда долларов, что на 22,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 25% против 30,1% годом ранее.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 0,4% к уровню предыдущего квартала и составила 271 миллион долларов. Выручка при этом выросла на 0,5% — до 2,009 миллиарда долларов.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. За 9 месяцев 2019 года группа ММК снизила производство стали на 1,7% — до 9,392 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.