МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит на заседании Совета Федерации 6 ноября в рамках "правительственного часа".

Как следует из размещенного на сайте Совфеда проекта повестки заседания, ее доклад будет посвящен деятельности Центробанка по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий.

Сенаторы планируют ратифицировать ряд международных соглашений, в частности, дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, договор с Намибией о взаимной помощи по уголовным делам, соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения, соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии.

В повестке заседания значатся изменения в Трудовой кодекс, устанавливающие гарантии женщинам, работающим в сельской местности, и поправки, уточняющие полномочия арбитражных судов.

В рамках "часа эксперта" сенаторы заслушают ректора Дипломатической академии МИД Александра Яковенко, который расскажет о ключевых тенденциях мирового развития.