БРЮССЕЛЬ, 31 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) рекомендовала Индии отменить определенные экспортные субсидии, таким образом поддержав несколько претензий США в споре со страной, свидетельствуют материалы ВТО.

"Панель рекомендовала, чтобы Индия отменила запрещенные субсидии" по ряду схем в течение 90-180 дней с момента принятия отчета арбитров, говорится в материалах.

"Этот спор (номер DS541 – ред.) касается оспаривания Соединенными Штатами предполагаемых экспортных субсидий, предоставленных Индией" в рамках пяти различных схем, уточняется там же. Они состоят, в том числе, из исключений и вычетов из таможенных пошлин и других налогов.

США начали процедуру оспаривания этих мер в марте 2018 года, запросив консультации с Индией для возможного мирного урегулирования вопроса. Затем, в мае того же года, Соединенные Штаты попросили передать это дело на рассмотрение арбитров ВТО. Позже была создана группа арбитров, теперь она вынесла свое решение.