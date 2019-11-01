МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре выросла до 2,4% с уровня августа в 2,2%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только до 2,3%.

Число безработных в стране в сентябре составило 1,68 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,7%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,47 миллиона человек, снизившись на 710 тысяч человек (на 1,7%) в годовом выражении.