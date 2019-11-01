МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта против 46,3 пункта в сентябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 47,2 балла в октябре, превысив сентябрьский показатель в 46,3 балла и указав на шестое подряд ухудшение конъюнктуры рынка в обрабатывающих отраслях на старте четвертого квартала 2019 года. Общие темпы сокращения были вторыми максимальными с мая 2009 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Сообщается также, что хотя темпы сокращения замедлились по сравнению с недавним сентябрьским рекордом, когда показатель упал до минимума с мая 2009, в целом они были устойчивыми и одними из самых быстрых за три с половиной года. Спад производства был обусловлен снижением клиентского спроса и устойчивым сокращением новых заказов.

"В октябре по всему производственному сектору России наблюдалось усиление сокращения объемов производства и новых заказов на фоне ослабления спроса, которое было наиболее существенным с апреля 2019 года. Несмотря на то что занятость продолжала падать, что было обусловлено снижением производственных потребностей, компании сохранили оптимистичный настрой в отношении объемов производства в предстоящем году", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По ее словам, согласно полученным сообщениям, деловая уверенность проистекает из запланированных инвестиций в новые технологии и разработок новых видов продукции. "Приглушенный рост по всему сектору в начале четвертого квартала отразил наш текущий прогноз падения промышленного производства до 0,6% в квартальном исчислении в течение последних трех месяцев 2019 года", — заключила Джонс.