МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Средняя за январь-октябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,53 доллара за баррель, следует из материалов на сайте Минфина РФ.

В январе-октябре 2018 года средняя цена Urals составляла 71,55 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2019 года сложилась в размере 58,45 доллара за баррель — в 1,4 раза ниже, чем в октябре 2018 года (79,26 доллара за баррель).