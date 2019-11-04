ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — ПРАЙМ. Уроженка России, переехавшая в Финляндию 30 лет назад, исполнительный директор компании HyTest Мария Северина вошла в пятёрку крупнейших налогоплательщиков Финляндии, заработав в 2018 году чуть более 36 миллионов евро — данные крупнейших налогоплательщиков — физических лиц, заработавших более 100 тысяч евро в 2018 году, опубликованы налоговой службой Финляндии в понедельник.

Северина заняла пятое место в списке крупнейших налогоплательщиков Финляндии в 2018 году. Ее компания производит и реализует антигены и антитела для диагностической промышленности.

Возглавил же список, как и в 2017 году, Илкка Паананен (Ilkka Paananen), директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств, Supercell, с доходом 110 миллионов евро, из которых 37% он выплатил в виде налогов.

Креативный директор этой же компании Микко Кодисоя, заработавший 98 миллионов евро, занял второе место (подоходный налог 37%).

На третьей строчке расположился владелец компании Planmeca, которая торгует стоматологическим оборудованием — Хейкки Кюёстиля – с доходом 47 миллионов евро (подоходный налог 34%). На четвертой строчке оказался представитель строительного бизнеса — компании Lehto Group — Аско Мюллюмяки, с доходом 40,5 миллионов евро (подоходный налог 34%).

Налоговая служба Финляндии ежегодно обнародует имена налогоплательщиков, зарабатывающих более 100 тысяч евро в год. В этом году, в соответствии с новым регламентом ЕС, налогоплательщики могут попросить не размещать их данные публично. Однако решение в каждом случае принимается налоговым ведомством индивидуально. В 2019 году из публичного списка было решено исключить данные 231 налогоплательщика.