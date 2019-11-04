МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Индии Раджнат Сингх будет находиться с визитом в Москве 5-7 ноября, в ходе поездки он планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщили в посольстве Индии.

"(Министр обороны Индии — ред.) Раджнат Сингх планирует посетить РФ с визитом 5-7 ноября в качестве сопредседателя 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении индийского посольства.

Отмечается, что заседание межправкомиссии состоится 6 ноября, в этот же день Сингх проведет переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу "по всем направлениям военного и оборонно-промышленного сотрудничества".

"Пятого ноября он встречается с Мантуровым и пятого же состоится конференция по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности России и Индии", — добавили в дипмиссии.