МИНСК, 5 ноя /ПРАЙМ/. Международные резервные активы Белоруссии в соответствии с методологией МВФ на 1 января 2021 года должны составить не менее 7,3 миллиарда долларов, такой прогноз содержится в опубликованных на национальном правовом интернет-портале Основных направлениях денежно-кредитной политики страны на будущий год.

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января текущего года составляли почти 7,16 миллиарда долларов. С начала года резервы выросли на 23,3% и составили на 1 октября почти 8,831 миллиарда долларов. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 миллиарда долларов.

В документе говорится, что "в целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк совместно с правительством продолжит работу по поддержанию уровня международных резервных активов и улучшению их структуры путем погашения части валютных обязательств за счет использования недолговых источников". Документом предусмотрено полное и своевременное исполнение обязательств Нацбанка, а также сокращение объема рефинансирования его внутренних обязательств в иностранной валюте. При этом регулятор не планирует осуществлять привлечение внешних займов и кредитов.

Согласно документу, прирост потребительских цен запланирован на уровне не более 5% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года), прирост за год средней широкой денежной массы — 8–11%, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не должна превысить 10% на начало 2021 года.

В документе говорится, что Нацбанк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. Данный режим предусматривает использование валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля. Для снижения степени участия Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется расширение границ операционного интервала и нейтрального диапазона, а также сокращение ежедневного лимита интервенций Нацбанка.

Регулятор, как подчеркивается в документе, будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения ЗВР при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Кроме того, говорится в документе, "в 2020 году Национальный банк продолжит проведение валютной либерализации, что станет фактором улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь и условий ведения бизнеса, в том числе упрощения административных процедур, а также раскрепощения деловой инициативы граждан". Сохранится направленность действий Нацбанка на формирование новой правовой базы, предусматривающей снятие ограничений на проведение физлицами – резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также открытие юрлицами – резидентами счетов за пределами Белоруссии, отмену ограничений сроков возврата валютной выручки и их установление во внешнеторговых договорах. Одновременно предусмотрены мероприятия по повышению эффективности контроля над соблюдением порядка проведения валютных операций.