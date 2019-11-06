МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запретить возбуждение дел об административном правонарушении против бизнеса без наличия зафиксированного ущерба, вреда или угроз безопасности.

Он рассказал РИА Новости, что направил на рассмотрение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, руководителем которой является глава администрации президента Антон Вайно, поправки в КоАП РФ, направленные на противодействие расширению числа контрольных мероприятий.

В частности, он предлагает включить в статью 28.1 КоАП (возбуждение дела об административном правонарушении) норму, согласно которой дела в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей "могут быть возбуждены без проведения контрольных и надзорных мероприятий только в том случае, если зафиксирован уже причиненный вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, либо зафиксирована угроза чрезвычайной ситуации". Исключение составят правонарушения в области дорожного движения.

Титов указывает, что КоАП допускает возбуждение дел об административных правонарушениях как по итогам контрольных мероприятий, так и по иным поводам. Например, для этого контрольному органу достаточно получить обращение гражданина.

"Должностные лица вправе и по собственному усмотрению возбуждать такие дела при непосредственном выявлении признаков административного правонарушения. "Достаточность данных" для непосредственного возбуждения дела никак не урегулирована, что создает возможность злоупотреблений", — заметил собеседник агентства.

"Если брать за основу для анализа исключительно Единый реестр проверок (его администрирует Генпрокуратура – ред.) – тот ресурс, который задумывался как исчерпывающий источник информации о проверках бизнеса, то картина отнюдь не такая шокирующая. Но вся проблема в том, что в нашей реальности ЕРП – лишь вершина "проверочного айсберга". И наши предложения как раз и направлены на то, чтобы остановить разрастание этого айсберга", — заключил Титов.