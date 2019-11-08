МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 51,067 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

При этом выручка за девять месяцев сократилась на 27%, до 173,6 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 40%, до 77,5 миллиарда рублей.

В третьем квартале чистая прибыль компании относительно предыдущего квартала выросла незначительно — на 0,5%, до 13,556 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 16% — до 21,1 миллиарда рублей, а выручка — на 20%, до 45,7 миллиарда рублей в квартальном сопоставлении.

Прогноз компании на 2019 год остается в силе: уровень производства — 38,5 миллиона карат, объем продаж — 32-33 миллиона карат, инвестиции — порядка 23 миллиардов рублей.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В январе-сентябре 2019 года компания увеличила добычу алмазов на 12% — до 29,7 миллиона карат.