МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Многие международные рейтинги потеряют смысл, если Россия войдет в тройку лидеров по искусственному интеллекту, считает вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы девятые по численности населения, мы шестая экономика мира, нас сильно поджимают Индонезия, Великобритания. У нас задача по вхождению в пятерку самых крупных, самых развитых экономик мира", — заявил он на конференции AI Journey.

"Но я думаю, что если мы по искусственному интеллекту попадем в тройку лидеров, как это написано в наших стратегических документах, то очень многие международные рейтинги — они просто потеряют смысл, потому что это очень мощное оружие", — добавил он.