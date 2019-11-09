МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Россия получила приглашение присоединиться к рабочей группе Совета Европы по общим этическим принципам работы искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на конференции Artificial Intelligence Journey.

"Нас пригласили в Совет Европы в рабочую группу по общим этическим принципам работы искусственного интеллекта", — сказал он.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в октябре призвала к скорейшей разработке норм по защите прав человека в связи с развитием новых технологий, отметив, что искусственный интеллект "уже пробивает брешь в некоторых секторах трудоустройства". Для российской экономики, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на конференции AI Journey, ИИ является возможностью двигаться вперед, при этом бояться сокращений не нужно — напротив, в ближайшие пять лет данная технология создаст много новых рабочих мест.

Акимов также выразил надежду на открытие в Москве Центра четвертой промышленной революции в следующем году. "Мы в следующем году, надеюсь, откроем Центр четвертой промышленной революции с помощью Всемирного экономического форума в Москве", — сказал вице-премьер.

Как ранее сообщал Орешкин, Россия и ВЭФ в рамках этого центра сосредоточатся на искусственном интеллекте и машинном обучении.