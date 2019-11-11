МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербург примет пленарное заседание Кимберлийского процесса — международной организации по борьбе с теневым оборотом алмазов на мировом рынке — в 2020 году, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минфина России о подготовке и проведении в 2020 году межсессионного и пленарного заседаний рабочих органов Кимберлийского процесса в городе Москве и городе Санкт-Петербурге соответственно", — указывается в документе.

Кроме того, Минфину РФ поручено организовать подготовку и проведение заседаний рабочих органов, а также утвердить персональный состав секретариата председателя Кимберлийского процесса и порядок его функционирования.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами", нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Россия возглавит эту организацию в 2020 году, а с 2019 года РФ уже является ее вице-председателем. Россия на посту председателя организации намерена создать постоянно действующий секретариат Кимберлийского процесса, который позволит повысить эффективность деятельности процесса.