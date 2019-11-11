ЛОНДОН, 11 ноя — ПРАЙМ. Наталья Копылова. Терпящая банкротство британская компания British Steel подтвердила заключение сделки о продаже активов китайскому промышленному холдингу Jingye Group.

Как говорится в сообщении сталелитейной компании, соглашение заключено с Jingye Steel (UK) Ltd и Jingye Steel (UK) Holding Ltd, входящими в Jingye Group. В сделку войдут такие активы British Steel, как металлургические заводы в Сканторпе, а также дочерние предприятия FN Steel, British Steel France и TSP Engineering. Также продаются принадлежащие британской компании акции Redcar Bulk Terminal Limited.

"Завершение контракта зависит от ряда вопросов, включая необходимые разрешения регулирующих органов и некоторые процедуры консультаций с сотрудниками. Стороны работают вместе, чтобы заключить сделку как можно скорее", — отметили в британской компании.

Ранее в понедельник стало известно, что Jingye Group готова приобрести British Steel за 70 миллионов фунтов стерлингов. До этого потенциальным покупателем британской компании назывался турецкий военный пенсионный фонд Oyak, а сделку планировалось заключить до конца текущего года. Однако британским парламентариям покупатель не понравился из-за действий Турции в Сирии.

Вторая по величине британская сталелитейная компания British Steel, штат которой насчитывает 5 тысяч работников, в мае объявила о неплатежеспособности, не сумев за три года восстановить убыточный бизнес. Основной акционер British Steel — управляющая компания Greybull, купившая в 2016 году сталепроизводителя у индийской Tata Steel за 1 фунт, заявила, что менеджмент компании делал все возможное, чтобы сохранить бизнес.

Китайский промышленный холдинг Jingye Group был основан в 1996 году Ли Ганпо.