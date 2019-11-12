КРАСНОГОРСК (Московская область), 12 ноя — ПРАЙМ. Заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций состоится на этой неделе, будет рассмотрено около 15 сделок, в том числе увеличение доли Fortum в Uniper, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Она, как я думаю, пройдет на этой неделе", — сказал Артемьев, не уточнив конкретную дату.

"Если не ошибаюсь, то 14 или 15, причем больших, красивых сделок, из разных стран мира, что очень хорошо",- ответил он на вопрос, сколько сделок будет рассмотрено.

Артемьев также утвердительно ответил на вопрос, будет ли рассмотрена сделка по покупке финской Fortum 20,5% акций немецкой Uniper. Какие сделки будут еще рассмотрены на этом заседании, глава ФАС не уточнил.

Последняя правкомисия по иностранным инвестициям состоялась 17 июня. Как тогда уточнял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, на обсуждение комиссии были вынесены сделки российских компаний с партнерами из ЕАЭС и Европы на общую сумму 30 миллиардов рублей.