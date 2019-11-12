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МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Российско-китайский сельскохозяйственный форум торговли и инвестиций может пройти в июне 2020 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Такое предложение мы сейчас прорабатываем совместно с китайскими партнерами. Они предложили нашему Агентству выступить соорганизатором мероприятия,… пока обсуждается, что выставка пройдет летом следующего года, в июне", – отметил гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.

С идеей проведения выставки выступила китайская госкорпорация "Чжунчжань". В этом году "Дальэкспоцентр" при содействии "Чжунчжань" провела Российско-китайскую выставку сельскохозяйственной продукции.

"Китайские компании ищут российских партнеров по продвижению своей продукции на российский рынок. Участники выставки заинтересованы не только в продаже своей продукции, но и в экспортной российской продукции, в сотрудничестве по разработке современных информационных технологий (мобильных приложений, облачному программированию), созданию совместных предприятий и инвестированию. В следующем году планируется сделать выставку более масштабной, а программу более насыщенной", – уточнил Леонид Петухов.

В пресс-службе АНО АПИ отметили, что на прошедшем форуме участники из Китая представили экспортную продукцию с международными сертификатами качества: более 60 видов продукции из грибов, приправ, специй, сухофруктов, меда, органического риса; быстрозамороженную продукцию (фасоль, бобы, кукурузу, перец); вина; продукцию для детей и беременных женщин; растворимые напитки, а также гемолен (сухая кровь оленя).

Китайская корпорация "Чжунчжань", учрежденная в 1985 году, входит в структуру Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) и является председателем правления Китайской ассоциации выставочных центров (CAEC), членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Международной ассоциации организаторов выставок (IAEM). В деятельность корпорации включается управление павильонами, организация национальных и зарубежных выставок, выставочные проекты и выставочная логистика реклама. В частности, корпорации принадлежит Китайский международный выставочный центр в Пекине.