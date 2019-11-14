МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россияне активнее жителей других стран в среднем занимаются повышением собственной квалификации, показало исследование международной консалтинговой компании BCG и The Network "Глобальный тренд на повышение квалификации и переобучение", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы исследования провели собеседование 366 тысяч респондентов по миру (в том числе 24 тысяч из России), чтобы оценить, насколько они осознают изменения, которые происходят на современном рынке труда, и насколько они сами готовы следовать этим трендам, осваивая новые навыки или даже абсолютно новые профессии.

Результат показал, что озабоченность происходящими изменениями проявляется в росте профессионального обучения и повышения квалификации. Среди трудоспособного населения мира 65% говорят, что они ежегодно целенаправленно занимаются собственным профессиональным развитием и осваивают новые навыки, необходимые для поддержания должного уровня квалификации. При этом количество времени, выделяемого на обучение, существенно различается в зависимости от региона проживания респондента.

"Так, в России этот показатель еще выше – 68% в среднем, в том числе максимальные значения у (специалистов, занимающихся – ред.) НИОКР (80%), ИТ (80%) и специалистов в области цифровизации, аналитики и автоматизации (77%)", — отмечается в документе. Среди россиян в среднем 56% выразили готовность переобучаться, активнее всех – представители профессий в области продаж (65%), административных (65%) и на производстве (63%); наименее заинтересованы в переобучении юристы (46%), ИТ (45%), медиа и СМИ (44%).

При этом россиян отличает большая самостоятельность: они чаще всего выбирают самообучение (76% против 63% в мире), обучение на работе (65% против 61%) и онлайн-курсы (44% против 30%). Наименее популярны у них традиционные образовательные учреждения (27% против 34%), мобильные приложения (19% против 24%) и правительственные программы (4% против 7% в мире).

"Россияне ставят на первое место по значимости аналитические навыки, на второе – решение сложных задач и на третье – лидерские качества. Коммуникативные навыки – на четвертом месте, тогда как в странах с наиболее развитой экономикой — Канаде, США, Германии, Великобритании — это первый приоритет", — также отмечают авторы.