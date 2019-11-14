МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит уточнения правил проведения обязательного аудита благотворительных фондов для снижения финансовой нагрузки на их деятельность, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Предлагается закрепить… требования к проведению обязательного аудита для некоммерческих организаций (благотворительных фондов) — собственников целевого капитала, специализированных фондов управления целевым капиталом, а также для некоммерческих организаций — получателей дохода от целевого капитала, соответствующие положениям … законов "О … НКО" и "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", — поясняется в сообщении.

Кроме того, предлагается установить нижнюю границу финансовых показателей благотворительных фондов, при превышении которой проводится обязательный аудит, в размере 3 миллионов рублей в год.

Как отмечается, принятие этого законопроекта позволит упорядочить действующее законодательство в отношении аудита благотворительных фондов и облегчить организационную и финансовую нагрузку на их деятельность.