МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект об освобождении от страховых взносов довольствия сотрудников Федеральной службы судебных приставов, имеющих специальные звания, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью Налогового кодекса о суммах, не подлежащих обложению страховыми взносами, а также в закон о соцгарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в части выплаты денежного довольствия и оказания матпомощи сотрудникам органов принудительного исполнения РФ.

"Предлагаемая редакция законопроекта позволит не облагать страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации, имеющими специальные звания, в связи с исполнением обязанностей службы в указанном органе", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос об оптимизации процесса перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета для нужд органов принудительного исполнения. Для этого планируется в соответствии с решениями министра финансов РФ установить возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о бюджете.