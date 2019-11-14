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БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россия является надёжным энергопоставщиком и готова расширять сотрудничество со странами БРИКС в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие. Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива", — сказал Путин на закрытии делового форума БРИКС.

По его словам, среди перспективных направлений совместной работы — производство возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, а также применение природного газа в качестве моторного топлива.