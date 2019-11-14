БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Предъявление очередного иска украинского "Нафтогаза" к России только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?" — сказал Путин.

Говоря о газовом вопросе с Украиной, президент напомнил о готовности российской стороны договариваться.

"Мы же говорим: мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии", — добавил российский лидер.

Что касается обязательств по имплементации европейских норм в этой части, то они связаны с разделением генерирующих и транзитирующих компаний, пояснил он.

"Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран, пожалуйста… Смогут они это сделать в оставшийся период времени? Хорошо, они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому", — заверил Путин.