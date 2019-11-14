Риск остановки газового транзита через Украину в Европу есть - Путин
БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Риск прекращения транзита газа через Украину в Европу существует, не всё зависит от российской стороны, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Он напомнил о готовности России договариваться и по поставкам газа на Украину, и по транзиту через ее территорию. Путин подчеркнул, что Москва готова достичь любых соглашений: отрегулировать вопрос как в соответствии с украинскими законами, так и по европейскому законодательству, если Украина успеет имплементировать эти нормы.
"Но это не всё от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — заявил Путин.
https://1prime.ru/state_regulation/20191114/830551331.html