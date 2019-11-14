БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Риск прекращения транзита газа через Украину в Европу существует, не всё зависит от российской стороны, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Он напомнил о готовности России договариваться и по поставкам газа на Украину, и по транзиту через ее территорию. Путин подчеркнул, что Москва готова достичь любых соглашений: отрегулировать вопрос как в соответствии с украинскими законами, так и по европейскому законодательству, если Украина успеет имплементировать эти нормы.

"Но это не всё от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — заявил Путин.