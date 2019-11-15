Правкомиссия по иноинвестициям может собраться до конца года
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Новое заседание комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям в случае необходимости может состояться до конца года, если необходимости не будет — в январе-феврале следующего года, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов.
Очередное заседание правкомиссии состоялось в четверг. "Обычно комиссии проходят три-четыре раза в год. Сейчас ноябрь, если будет необходимость — до конца года соберемся, если не будет — значит, январь-февраль", — сказал Цыганов.
https://1prime.ru/state_regulation/20191115/830555964.html