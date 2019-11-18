МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Более 20 тысяч тонн батареек необходимо перерабатывать ежегодно в РФ, но перерабатывается из них только 1,7%, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на круглом столе в ОНФ в понедельник.

"Объем образования (батареек в год — ред.) около 20 тысяч тонн, из них перерабатываем 1,7%. Если сравнивать с уровнем переработки в странах Европы, если сравнивать с Китаем, то уровень переработки там около трети", — сказал Буцаев.

Чиновник отметил, что в идеале необходимо собирать и перерабатывать 100% использованных батареек.

Буцаев уточнил, что в настоящее время в России работает эффективно только два предприятия-переработчика в Ярославле и Челябинске.