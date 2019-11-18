МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за октябрь выросла на 83,4 миллиона рублей, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 2,639 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,375 миллиарда рублей, или 52,1%, в 2018 году — 605,4 миллиона рублей, или 23%, в 2017 году и ранее — 658 миллионов рублей, или 24,9%.

Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 ноября текущего года имели менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 45%, строительство — 16%, добыча полезных ископаемых — 12%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8%, транспорт — 6%.

В сентябре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 1,9%, до 2,555 миллиарда рублей.