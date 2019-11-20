МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Бюджетная политика страны в настоящее время из сдерживающей экономический рост становится поддерживающей его, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме.

"Задержка в бюджетных расходах оказала сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции. Сейчас бюджетная политика, по нашим оценкам, из сдерживающей рост становится поддерживающей его", — сказала она.

Таким образом, экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий, но сейчас экономика ускоряется — в третьем квартале она выросла на 1,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, напомнила глава регулятора. И рост, помимо ускорившихся расходов бюджета, поддерживает хороший урожай и увеличение выпуска других видов сельхозпродукции, а также оптовая торговля, пояснила она.

"Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста центральный банк обеспечивает финансовую и ценовую стабильность. Это задает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра. Бизнес-планы компании составляют не на квартал или год, а на несколько лет вперед. И низкая инфляция – это одно из ключевых условий для бизнес-планирования", — подчеркнула глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, ЦБ РФ последовательно проводит политику девалютизации, доля валютных кредитов компаниям уже снизилась до 24,5%.

"Мы все видели, как большие валютные обязательства при изменении внешних обстоятельств могут превратиться в проблему. Последние годы мы последовательно проводили политику девалютизации через регулирование. Валютизация кредитов предприятиям снизилась с почти 40% в 2015 году до 24,5% сейчас", — отметила Набиуллина.