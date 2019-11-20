МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к компаниям, которые не будут выполнять обязательства в рамках Парижского договора по климату, будут применяться штрафные санкции.

"Будем в крупнейших городах, где находятся главные наши эмитенты, применять выработанные и принятые на законодательном уровне решения, вводя определенные… штрафные санкции для тех, кто не применяет вот этих современных технологий, обеспечивающих условия не только для выполнения наших обязательств в рамках Парижского соглашения, а обязательств перед нашими гражданами", — сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".

Он пообещал, что РФ будет делать все, чтобы ее экономика стала более экологичной, вкладывать средства в "проблемные точки" с производственной и территориальной точки зрения.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.