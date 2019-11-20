МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в октябре вырос до 4,6% с сентябрьских 4,5%, следует из данных Росстата.

"В октябре 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,6 миллиона человек, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в октябре 2019 года составила 75,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.