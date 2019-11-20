МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,6%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе инфляция в РФ была нулевой, а неделей ранее рост цен составил 0,1%.

"За период с 12 по 18 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала ноября он составил 100,2%, с начала года – 102,6% ", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю гречневая крупа подорожала на 2,1%, куриные яйца – на 0,5%, сливочное масло и шоколадные конфеты – на 0,4%, стерилизованное молоко, сметана и сычужные сыры – на 0,3%. Говядина и чай подорожали на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок и пшено снизились на 1,3%, подсолнечное масло и макаронные изделия – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры – 5,1%, огурцы – 1,3%. В то же время морковь и белокочанная капуста стали дешевле на 0,5% и 0,4% соответственно.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,4%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%.