МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. ВТБ готов идти на долгосрочную реструктуризацию долгов оборонно-промышленного комплекса при условии сохранения минимальной рыночной ставки, однако решения по вопросам списания долгов не приняты, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Вопрос недорешенный. Есть серьезная разница в подходах банков или Минпрома и оборонщиков, потому что мы считаем, что… если оказывать содействие оборонному комплексу, то мы готовы идти на реструктуризацию долгосрочную, но при условии сохранения какой-то минимальной рыночной ставки, возможно, будет субсидироваться государством. А что касается списания, для этого есть обычные рыночные механизмы, если Центральный банк признает необходимость больших резервов — одно дело, а не Минпрому определять уровни задолженности и резервирования", — сказал Костин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!".

"Желание наших коллег по списанию, конечно, есть, но за чей счет? У нас была практика неплохая, когда государство закрывало долги облигациями долгосрочными, эта тема возможна. Пока никаких окончательно принятых решений нет, вопрос рассматривался на разных высоких уровнях, совещаниях, до конца года, возможно, будут какие-то базовые решения приняты, но до следующего года мы реальных решений, наверное, вряд ли можем ожидать", — добавил глава ВТБ.

В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 миллиардов рублей долгов российскому ОПК.