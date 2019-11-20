МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ поддержало законопроект, который распространяет налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроект на прошлой неделе был внесен в Госдуму депутатом ГД Андреем Макаровым и членом Совфеда Николаем Журавлевым. В четверг планируется его рассмотрение в первом чтении.

"Целью законопроекта является распространение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января 2020 года на субъекты РФ, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на субъекты РФ, в состав которых входят города с населением свыше одного миллиона человек", — указывается в сообщении.

Сейчас эксперимент по льготному налогообложению проходит в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года налог на самозанятых предлагается ввести в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском (Югра), Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Башкирии.

"Правительство РФ поддерживает законопроект", — говорится в сообщении кабмина.

Ранее сообщалось, что по данным ФНС на 31 октября 2019 года было зарегистрировано 260 тысяч плательщиков НПД, в том числе в Москве — 151,7 тысячи человек, Московской области — 55,7 тысячи, Калужской области — 5,9 тысячи, Татарстане — 46,6 тысячи.