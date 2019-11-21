МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит готовность субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Будет обсуждаться ход подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, в том числе готовность оборудования электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей к несению нагрузки в указанный период, создание запасов топлива для электростанций и котельных", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен "ход выполнения программы ремонтов оборудования, готовность персонала, наличие материально-технических ресурсов и техники для проведения ремонтных и восстановительных работ в случае возникновения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и при необходимости принять решения о дополнительных мерах, направленных на бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией в указанный период".

На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак на совещании по подготовке субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к отопительному сезону заявил, что все крупные энергокомпании готовы к прохождению ОЗП.