МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект о создании "зоны безопасности" вокруг отдельных объектов ТЭК, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроектом предусматривается дополнить основные понятия, используемые ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", новым понятием — "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса". Зону предлагается устанавливать вокруг объектов, имеющих критические элементы и особый статус.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить требуемый уровень защищенности объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства в соответствии с доктриной энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации 13 мая 2019 года № 216, а также иными программными документами", — говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроект предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по определению объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, а также особенностей обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности такого объекта, включая меры по обеспечению особого режима защиты от актов незаконного вмешательства.