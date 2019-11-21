МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Масштабная программа модернизации тепловых электростанций на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей была утверждена правительством РФ в январе. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо.

Механизм модернизации позволяет привлечь инвестиции в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и гарантирует возврат вложенных средств при условии безаварийной работы оборудования за счет оплаты мощности в определенном периоде.

"Минэнерго России представлены итоги отборов проектов модернизации объектов тепловой генерации на 2022-2024 годы и на 2025 год. При этом, по оценке Минэнерго России, прирост одноставочной цены на электрическую энергию на оптовом рынке за счет оплаты мощности указанных объектов составит порядка 1,4%, что гарантирует непревышение уровня инфляции",- указывается в сообщении.