МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в январе-сентябре 2019 года по МСФО сократилась почти на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 6,628 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании.

Выручка выросла на 23,8% в годовом выражении, достигнув 85,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 5,9%, до 21 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 15,7 миллиарда рублей, что на 14,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 18,3% против 19,7% за девять месяцев 2018 года.

Чистый долг составил 62,4 миллиарда рублей против 51,1 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев прошлого года. Капитальные вложения в объекты основных средств и их обслуживание за девять месяцев снизились на 17,3% в годовом выражении — до 6,2 миллиарда рублей на фоне сокращения инвестиций в значительные капиталоемкие проекты.

"Сегмент птицеводства выступал в качестве локомотива роста для группы: продажи продукции марки "Петелинка" увеличились на 20% в годовом сопоставлении на фоне расширения географии присутствия и оптимизации ассортимента. Одновременно происходило существенное расширение линейки продуктов из мяса птицы, предназначенных для сетей быстрого питания и поставок на экспортные рынки, что оказало положительное влияние на выручку и показатели рентабельности", — отметил гендиректор группы "Черкизово" Сергей Михайлов.

По его словам, рентабельность сегмента мясопереработки продолжает оставаться под давлением из-за усиления конкуренции на рынке. Однако группа запустила ребрендинг, оптимизировала продуктовый портфель, и усилила промо активность в канале розничной торговли. "Мы ожидаем что наши действия приведут к улучшению финансовых показателей в сегменте уже в ближайшие месяцы. Более того, в настоящий момент подходит к концу сезон сбора урожая, и, по первоначальным оценкам, рост валовых сборов должен составить около 15%", — заключил Михайлов.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.