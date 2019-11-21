МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 8 по 15 ноября снизились на 0,2% и составили 540,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 15 ноября составил 540,1 миллиарда долларов США, снизившись за неделю на 1 миллиард долларов США, или на 0,2%, в результате отрицательной переоценки, почти наполовину скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.