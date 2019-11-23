МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ при условии доработки одобрило законопроект, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О защите конкуренции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Принятие законопроекта позволит повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, а также будет способствовать предупреждению такой деятельности.

Отмечается, что проект предлагает расширить способы получения антимонопольным органом информации и документов при проведении расследований, включить в извещение об осуществлении закупки предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства, а также предусматривает ведение антимонопольным органом реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило изменения в УК и УПК РФ, предлагающие ввести дополнительные отягчающие обстоятельства заключения картеля на торгах, увеличить на год максимальный срок лишения свободы за заключение или участие в картеле, а также установить максимальный срок лишения свободы за заключение картеля на торгах сроком в пять лет. Также проект предлагает удвоить пороговые значения крупного и особо крупного дохода (ущерба), образующих состав преступления, а также позволить следователям СК РФ, наряду со следователями МВД осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по статье 178 УК РФ.

Также были поддержаны изменения в КоАП РФ, предлагающие возможность смягчения или полного освобождения от административной ответственности лиц, сотрудничающих с антимонопольным органом, а также устанавливающие административный штраф за воспрепятствование проведению проверок соблюдения антимонопольного законодательства, если это повлекло за собой невозможность проведения или завершения проверки.

"Для граждан — в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — в размере от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

ФАС России при подготовке законопроектов к рассмотрению Госдумой во втором чтении поручено дополнительно проработать имеющиеся замечания и предложения заинтересованных государственных органов, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других организаций.